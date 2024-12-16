  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Невилл о Рэшфорде и Гарначо вне состава «МЮ»: «Будь то Канчельскис, Гиггз, Бекхэм, Нани – вингеры должны бежать назад. Если они этого не делают, им нет места в команде»
26

Невилл о Рэшфорде и Гарначо вне состава «МЮ»: «Будь то Канчельскис, Гиггз, Бекхэм, Нани – вингеры должны бежать назад. Если они этого не делают, им нет места в команде»

Гари Невилл высказался о положении Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не включил обоих полузащитников заявку на матч АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1). 

«Я не знаю насчет их долгосрочного будущего, но действительно ясно, что [Аморим] упомянул взаимодействие с партнерами по команде, он упомянул стандарты.

Он дает нам подсказки, на самом деле, выразительные подсказки, о последних нескольких днях, когда они хандрят и не выполняют свою часть на тренировках. Это тренировочные стандарты, и он подумал: «Нет, я этого не потерплю и не приму». Молодец.

Слишком долго мы видели, как игроки безразличны на поле и все равно продолжают играть или сидеть на скамейке запасных. Нет, это не подлежит обсуждению. Если вы не отдаете всего себя своей работе, вы вне команды. Вот и все.

Мы годами сидели в этой студии как бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» и говорили «отдавайте все свои силы», а игроки не возвращались в оборону. Мы видели, как Рэшфорд и Гарначо стояли на левом и правом флангах и не преследовали защитников, которые обходили их, и все равно оставались в составе. Хватит.

Я хочу, чтобы Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо вернулись сильнее, восприняли послание в свой адрес через тренировку утром в воскресенье, которую провели одни. Я хочу, чтобы они восприняли это правильно и стали лучшими игроками для «Манчестер Юнайтед».

Мне все равно, кто вы, будь вы Андреем Канчельскисом или Райаном Гиггзом, Дэвидом Бекхэмом, Нани, кем бы вы ни были, как вингеры «Манчестер Юнайтед» вы должны как можно быстрее бежать сюда [вперед] и туда [назад].

У них есть талант, у них есть способности, но если они этого не делают, то для них нет места в клубе и в команде», – сказал в эфире Sky Sports экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Невилл.

Аморим о Рэшфорде и Гарначо вне состава «МЮ»: «Мы должны повысить стандарты. Будут хорошо тренироваться – будут бороться за место в составе»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoРубен Аморим
logoАлехандро Гарначо
logoМанчестер Юнайтед
logoМаркус Рэшфорд
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Англия
logoНани
logoМанчестер Сити
logoАндрей Канчельскис
logoДэвид Бекхэм
logoРайан Гиггз
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим о Рэшфорде и Гарначо вне состава «МЮ»: «Мы должны повысить стандарты. Будут хорошо тренироваться – будут бороться за место в составе»
28вчера, 20:42
Аморим не включил Рэшфорда и Гарначо в заявку на матч с «Ман Сити»: «Я обращаю внимание на все: как вы едите, как одеваетесь. Это просто мой выбор»
56вчера, 16:10
Каррагер об «МЮ»: «Рэшфорда надо продать, его потенциал не реализован. Бруну был одним из лучших, но за него можно получить хорошую сумму. Ему 30»
2813 декабря, 10:02
«МЮ» готов продать Рэшфорда: кажется, он устал от футбола
5112 декабря, 15:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лацио»
979 минут назад
Фанаты «Барсы» отправляли эмодзи обезьян Неу, один написал: «В Сегунду, макака». Защитник «Леганеса» травмировал Ямаля
410 минут назадФото
Лига чемпионов пока не покорилась Симеоне. Помогите Диего!
11 минут назадСпецпроект
ЦСКА готов продать Келвена за 12 млн евро, чтобы купить нападающего (Иван Карпов)
1724 минуты назад
Мостовой про «Спартак»: «Не исключаю, что однажды возглавлю, с удовольствием! Я 15 лет назад ждал предложения и до сих пор жду»
3637 минут назад
Грилиш не забивает 45 матчей подряд за «Ман Сити». У вингера 0+2 в 17 играх этого сезона
1750 минут назад
Фермин потерял часть зуба после удара локтем от игрока «Леганеса». Ранее в «Барсе» это случилось с Ольмо
2553 минуты назадФото
У Ямаля растяжение связок голеностопа. Вингер «Барсы» вряд ли сыграет с «Атлетико» (Хосе Альварес)
36сегодня, 12:11
Ла Лига осудила выкрики «Винисиус, пляжный мяч» от фанатов «Райо» и ответ вингера «Реала» с пожеланием вылететь в Сегунду
26сегодня, 11:53
Дембеле об Энрике: «Мы не братаны, он мне не отец, у нас отношения игрока и тренера. Стараемся, чтобы «ПСЖ» выигрывал титулы»
3сегодня, 11:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Лацио» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
56 минут назад
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» в гостях у «Борнмута»
100116 минут назад
Деле Алли посетил матч «Комо». Фабрегас сказал: «Вероятно, сможет тренироваться с нами после Рождества, но только чтобы восстановить форму»
330 минут назад
Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Модрич, Куртуа, Тчуамени, Асенсио – в заявке «Реала» на Межконтинентальный кубок
6сегодня, 12:01
Лончар считает «Спартак» самым сильным соперником в РПЛ: «Акрон» ощущал себя беспомощным против них. Команды Станковича играют в очень хороший футбол»
5сегодня, 10:55
Энрике об отсутствии Коло-Муани в составе «ПСЖ»: «Могу задействовать только 20 футболистов. Знаю, что я плохо говорю по-французски»
9сегодня, 10:29
Невилл о падении Уокера в матче с «МЮ»: «Меня удалили за такое в дерби много лет назад. Ему будет немного стыдно, когда пересмотрит момент»
11сегодня, 10:26
Глушенков – лучший футболист года по версии Семака, Дуглас – второй, Барриос – третий
9сегодня, 09:31
Мбаппе работает с личным остеопатом и физиотерапевтом. Форвард «Реала» хочет сыграть в финале Межконтинентального кубка
7сегодня, 09:16
У Сона и Мэддисона по 12 очков в матче с «Саутгемптоном». «Тоттенхэм» победил в АПЛ впервые за 4 игры
1сегодня, 08:03Фэнтези
Рекомендуем