Невилл о Рэшфорде и Гарначо вне состава «МЮ»: «Будь то Канчельскис, Гиггз, Бекхэм, Нани – вингеры должны бежать назад. Если они этого не делают, им нет места в команде»

Гари Невилл высказался о положении Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не включил обоих полузащитников заявку на матч АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).

«Я не знаю насчет их долгосрочного будущего, но действительно ясно, что [Аморим] упомянул взаимодействие с партнерами по команде, он упомянул стандарты.

Он дает нам подсказки, на самом деле, выразительные подсказки, о последних нескольких днях, когда они хандрят и не выполняют свою часть на тренировках. Это тренировочные стандарты, и он подумал: «Нет, я этого не потерплю и не приму». Молодец.

Слишком долго мы видели, как игроки безразличны на поле и все равно продолжают играть или сидеть на скамейке запасных. Нет, это не подлежит обсуждению. Если вы не отдаете всего себя своей работе, вы вне команды. Вот и все.

Мы годами сидели в этой студии как бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» и говорили «отдавайте все свои силы», а игроки не возвращались в оборону. Мы видели, как Рэшфорд и Гарначо стояли на левом и правом флангах и не преследовали защитников, которые обходили их, и все равно оставались в составе. Хватит.

Я хочу, чтобы Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо вернулись сильнее, восприняли послание в свой адрес через тренировку утром в воскресенье, которую провели одни. Я хочу, чтобы они восприняли это правильно и стали лучшими игроками для «Манчестер Юнайтед».

Мне все равно, кто вы, будь вы Андреем Канчельскисом или Райаном Гиггзом, Дэвидом Бекхэмом, Нани, кем бы вы ни были, как вингеры «Манчестер Юнайтед» вы должны как можно быстрее бежать сюда [вперед] и туда [назад].

У них есть талант, у них есть способности, но если они этого не делают, то для них нет места в клубе и в команде», – сказал в эфире Sky Sports экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Невилл.

Аморим о Рэшфорде и Гарначо вне состава «МЮ»: «Мы должны повысить стандарты. Будут хорошо тренироваться – будут бороться за место в составе»