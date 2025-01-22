Скоулз продал бы Рэшфорда, Антони, Шоу, Каземиро, Зиркзе, Маунта, де Лигта, Мартинеса. Экс-хавбек «МЮ» сохранил бы Онана и Майну

Пол Скоулз назвал игроков «МЮ», от которых бы избавился и которых бы сохранил.

Бывший полузащитник «МЮ », рассуждая на эту тему в интервью TNT Sport, заявил, что дал бы шанс голкиперу Андре Онана , несмотря на всю критику и ошибки в последнем матче с «Брайтоном» (1:3).

«Думаю, я бы оставил его. Я все еще верю, что он может проявить себя, так что пока оставлю», – сказал Скоулз.

Среди игроков, которых он бы продал, Пол назвал Люка Шоу и Мэйсона Маунта , указав на их травматичность: «Мне действительно нравится Шоу как игрок, но он никогда не бывает здоров. Продать».

Помимо прочего, Скоулз предпочел бы расстаться с Маттейсом де Лигтом, Лисандро Мартинесом, Антони, Джошуа Зиркзе, Каземиро и Маркусом Рэшфордом.

Также экс-хавбек сборной Англии выступил против продажи воспитанника Кобби Майну ради решения финансовых проблем: «Будет абсолютно нелепо, если клубу придется продать Майну. Вся та работа, которую клуб вложил... Он здесь с семи-восьми лет, и теперь его нужно продать из-за финансовых правил? Это нелепо. Он – самое яркое будущее «Юнайтед», ключевой игрок, который может оставаться в команде на ближайшие пять-десять лет».

Алехандро Гарначо «едва» не попал в список Скоулза на продажу.