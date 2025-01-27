Аморим о будущем Гарначо: «Может случиться все что угодно, никто не знает. Нам нужны парни, которые могут бороться в дуэлях. Пытаюсь найти лучшую позицию для него»
Рубен Аморим ответил на вопрос о будущем Алехандро Гарначо.
Вингера «Манчестер Юнайтед» связывают с уходом из клуба в зимнее трансферное окно. Вчера он стартовал в матче с «Фулхэмом» (1:0) в 23-м туре АПЛ.
«Никто не знает. Может случиться все что угодно. Он совершенствуется во всех аспектах игры, в том, как он восстанавливается, в понимании игры при защите.
Я пытаюсь найти для него лучшую позицию, сегодня он играл немного более открыто, не так много внутри [штрафной]. Нам нужны парни, которые могут бороться в дуэлях, но я не знаю, что произойдет», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после игры.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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