Аморим о будущем Гарначо: «Может случиться все что угодно, никто не знает. Нам нужны парни, которые могут бороться в дуэлях. Пытаюсь найти лучшую позицию для него»

Рубен Аморим ответил на вопрос о будущем Алехандро Гарначо.

Вингера «Манчестер Юнайтед» связывают с уходом из клуба в зимнее трансферное окно. Вчера он стартовал в матче с «Фулхэмом» (1:0) в 23-м туре АПЛ .

«Никто не знает. Может случиться все что угодно. Он совершенствуется во всех аспектах игры, в том, как он восстанавливается, в понимании игры при защите.

Я пытаюсь найти для него лучшую позицию, сегодня он играл немного более открыто, не так много внутри [штрафной]. Нам нужны парни, которые могут бороться в дуэлях, но я не знаю, что произойдет», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » после игры.