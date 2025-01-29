Писарев о ситуации с Бителло: «Никому нельзя позволять так себя вести. Он средний футболист, не для топ-5 – удара нет ни с одной, ни с другой ноги»

Николай Писарев высказался о ситуации с опозданием Бителло на сборы «Динамо».

Напомним, 13 января футболисты «Динамо » вышли из отпуска, но Бителло не прибыл в расположение клуба. Полузащитник вернулся в команду лишь 26 января.

«На мой взгляд, мы не должны никому позволять так себя с собой вести. В игру «Динамо» Бителло, конечно, встроен, но лично для меня он довольно средний футболист, у него нет, например, удара ни с одной, ни с другой ноги. Да, он хороший ассистент, но, на мой взгляд, все же не для топ-пятерки.

Но, повторюсь, всем клубам надо как-то обезопасить себя юридически от таких ситуаций, которые перекликаются с известным «делом Босмана». К тому же, с 1 января ФИФА временно ввел новую нормативную базу о регулировании трансферов. Так что и нам надо скрупулезно юридически ко всему подходить, потому что клубы в таких ситуациях не очень защищены», – сказал тренер сборной России.