Писарев о ситуации с Бителло: «Никому нельзя позволять так себя вести. Он средний футболист, не для топ-5 – удара нет ни с одной, ни с другой ноги»
Напомним, 13 января футболисты «Динамо» вышли из отпуска, но Бителло не прибыл в расположение клуба. Полузащитник вернулся в команду лишь 26 января.
«На мой взгляд, мы не должны никому позволять так себя с собой вести. В игру «Динамо» Бителло, конечно, встроен, но лично для меня он довольно средний футболист, у него нет, например, удара ни с одной, ни с другой ноги. Да, он хороший ассистент, но, на мой взгляд, все же не для топ-пятерки.
Но, повторюсь, всем клубам надо как-то обезопасить себя юридически от таких ситуаций, которые перекликаются с известным «делом Босмана». К тому же, с 1 января ФИФА временно ввел новую нормативную базу о регулировании трансферов. Так что и нам надо скрупулезно юридически ко всему подходить, потому что клубы в таких ситуациях не очень защищены», – сказал тренер сборной России.
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