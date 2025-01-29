Россия и Иран могут сыграть в Москве 9 октября. Стороны близки к договоренности (Sport24)

Россия и Иран могут сыграть в Москве в октябре.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близкий к Федерации футбола Ирана , стороны близки к договоренности о проведении товарищеского матча – в данный момент согласовываются дата и место ее проведения. Наиболее вероятно, что матч пройдет в Лужниках 9 октября.

Россия и Иран встречались в Тегеране 23 марта 2023 года. Тогда команды сыграли вничью (1:1).