Россия и Иран могут сыграть в Москве 9 октября. Стороны близки к договоренности (Sport24)
Россия и Иран могут сыграть в Москве в октябре.
Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близкий к Федерации футбола Ирана, стороны близки к договоренности о проведении товарищеского матча – в данный момент согласовываются дата и место ее проведения. Наиболее вероятно, что матч пройдет в Лужниках 9 октября.
Россия и Иран встречались в Тегеране 23 марта 2023 года. Тогда команды сыграли вничью (1:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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