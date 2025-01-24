Федерация Нигерии о матче с Россией: «Ждем ответа от РФС. Скоро они обо всем официально объявят»
В Федерации Нигерии высказались о проведении матча с Россией в этом году.
– Нигерия и России договорились о матче в этом году?
– Мы ждем ответа от РФС. Скоро они обо всем официально объявят, – сказал менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон.
20 января стало известно, что сборная России проведет 10 товарищеских матчей в 2025 году. Две игры планируется провести на выезде с 21 по 25 марта в Африке, с 14 по 18 ноября – в Азии. Соперники пока неизвестны.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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