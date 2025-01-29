Карло Анчелотти: «Реалу» не хватает нескольких игроков, многие забывают об этом. Клуб и я хотим сотрудничать как можно дольше, мы доверяем друг другу, несмотря на трудности»

Карло Анчелотти завил о желании работать в «Реале» как можно дольше.

– Если «Реал» выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов, вы уверены, что останетесь?

– Думаю, да, в этом нет сомнений. И я, и клуб хотим сотрудничать как можно дольше. Если случится что-то необычное, могут произойти изменения, как это обычно бывает в футболе. Но на данный момент у нас все хорошо, между мной и клубом есть доверие. Но мы думаем не про следующий год, а про то, как провести хороший сезон.

У нас все хорошо, несмотря на трудности – многие забывают, что мы потеряли нескольких игроков. Тем не менее, в этом сезоне мы чувствуем уверенность, как и в предыдущие годы, – сказал главный тренер «Реала » на пресс-конференции перед матчем с «Брестом» в Лиге чемпионов.