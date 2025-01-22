В «Байере» ожидают, что Алонсо возглавит «Реал» в этом или следующем году

В «Байере» считают, что Хаби Алонсо уйдет в «Реал».

В леверкузенском клубе ожидают, что испанский специалист возглавит «Мадрид » либо этим летом, либо в следующем году, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Отчасти это связано с тем, что должности главного тренера в других крупных клубах – «Ливерпуле », «Баварии» и «Манчестер Сити » – уже заняты, а «Реал» видит в Алонсо преемника Карло Анчелотти .

Однако на данный момент у «Байера » нет информации, указывающей на то, что Хаби покинет команду этим летом.

Алонсо о «Реале»: «Время идет, а привязанность остается – эти отношения незабываемы, связь очень крепка. Но посреди сезона я не могу ничего сказать»