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В «Байере» ожидают, что Алонсо возглавит «Реал» в этом или следующем году

В «Байере» считают, что Хаби Алонсо уйдет в «Реал».

В леверкузенском клубе ожидают, что испанский специалист возглавит «Мадрид» либо этим летом, либо в следующем году, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 

Отчасти это связано с тем, что должности главного тренера в других крупных клубах – «Ливерпуле», «Баварии» и «Манчестер Сити» – уже заняты, а «Реал» видит в Алонсо преемника Карло Анчелотти.  

Однако на данный момент у «Байера» нет информации, указывающей на то, что Хаби покинет команду этим летом.

Алонсо о «Реале»: «Время идет, а привязанность остается – эти отношения незабываемы, связь очень крепка. Но посреди сезона я не могу ничего сказать»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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