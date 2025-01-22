В «Байере» ожидают, что Алонсо возглавит «Реал» в этом или следующем году
В «Байере» считают, что Хаби Алонсо уйдет в «Реал».
В леверкузенском клубе ожидают, что испанский специалист возглавит «Мадрид» либо этим летом, либо в следующем году, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Отчасти это связано с тем, что должности главного тренера в других крупных клубах – «Ливерпуле», «Баварии» и «Манчестер Сити» – уже заняты, а «Реал» видит в Алонсо преемника Карло Анчелотти.
Однако на данный момент у «Байера» нет информации, указывающей на то, что Хаби покинет команду этим летом.
Алонсо о «Реале»: «Время идет, а привязанность остается – эти отношения незабываемы, связь очень крепка. Но посреди сезона я не могу ничего сказать»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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