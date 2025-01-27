Бордалас признан лучшим тренером Ла Лиги в январе. Он опередил Анчелотти и Хименеса

Пепе Бордалас признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.

Главный тренер «Хетафе » получил приз по итогам января, победив в голосовании болельщиков. Он опередил Карло Анчелотти («Реал ») и Борху Хименеса («Леганес »).

В этом месяце «Хетафе» провел три матча в рамках чемпионата Испании , одержав две победы и сыграв вничью один раз.