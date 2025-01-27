Бордалас признан лучшим тренером Ла Лиги в январе. Он опередил Анчелотти и Хименеса
Пепе Бордалас признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.
Главный тренер «Хетафе» получил приз по итогам января, победив в голосовании болельщиков. Он опередил Карло Анчелотти («Реал») и Борху Хименеса («Леганес»).
В этом месяце «Хетафе» провел три матча в рамках чемпионата Испании, одержав две победы и сыграв вничью один раз.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
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