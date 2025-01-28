Карвахаль о критике Анчелотти: «Фантастический тренер. В футболе за неделю можно попасть из рая в ад, проиграв 2 матча. Мистера не стоит списывать со счетов»
Даниэль Карвахаль поддержал Карло Анчелотти.
Защитник «Реала» ответил на вопрос относительно критики в адрес главного тренера мадридского клуба в нынешнем сезоне.
«В мире футбола за неделю можно попасть из рая в ад, проиграв два матча. Мистера никогда не стоит списывать со счетов.
Он выиграл две Лиги чемпионов за три сезона, хотя люди в нем очень сомневались. Это нужно ценить.
Карло Анчелотти – фантастический тренер. И в этом сезоне он тоже многого добьется», – сказал Даниэль Карвахаль.
На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 49 очков в 21 матче.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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