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Карвахаль о критике Анчелотти: «Фантастический тренер. В футболе за неделю можно попасть из рая в ад, проиграв 2 матча. Мистера не стоит списывать со счетов»

Даниэль Карвахаль поддержал Карло Анчелотти.

Защитник «Реала» ответил на вопрос относительно критики в адрес главного тренера мадридского клуба в нынешнем сезоне.

«В мире футбола за неделю можно попасть из рая в ад, проиграв два матча. Мистера никогда не стоит списывать со счетов.

Он выиграл две Лиги чемпионов за три сезона, хотя люди в нем очень сомневались. Это нужно ценить.

Карло Анчелотти – фантастический тренер. И в этом сезоне он тоже многого добьется», – сказал Даниэль Карвахаль.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 49 очков в 21 матче.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoДаниэль Карвахаль
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
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