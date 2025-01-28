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  • Владимир Быстров: «Кокорин – самый переоцененный футболист России, это всем известно. С его талантом он должен был становиться лучшим в РПЛ 10 раз, но не стал ни разу»
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Владимир Быстров: «Кокорин – самый переоцененный футболист России, это всем известно. С его талантом он должен был становиться лучшим в РПЛ 10 раз, но не стал ни разу»

Владимир Быстров отреагировал на слова Александра Кокорина о чемпионате России.

Нападающий «Ариса» заявил: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

– Кокорин жестко раскритиковал РПЛ, назвав наш чемпионат «говном». Как вы оцените его слова?

– Мне интересно смотреть РПЛ, а то, что уровень нашего чемпионата сильнее, чем у Кипра, – это факт. Также факт, что у нас чемпионат слабее, чем в Европе.

– Не кажутся ли вам странными его слова на фоне его сезона в «Спартаке», где он ничем не запомнился?

– Не могу комментировать слова людей… Может, у него свое видение.

– Но у него и сильных сезонов в России было всего полтора.

– Кокорин – самый переоцененный футболист России, это всем известно. А то, как он считает, это его дело. С его талантом он должен был становиться лучшим 10 раз. Он же ни разу не был лучшим игроком РПЛ.

– Думаете, деньги так сильно повлияли на него?

– Деньги на многих свалились, но они же играли в футбол. Деньги у него были всегда, я видел его 18-летним – дело не в этом. Наш чемпионат просел – это факт, а назвать его словами Кокорина – слишком, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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