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Кирьяков о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Александр обижен, у него не получилось в чемпионате. Он обвиняет в этом весь российский футбол, а должен винить только себя»

Сергей Кирьяков отреагировал на слова Александра Кокорина о низком уровне РПЛ.

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

– Кокорин некрасиво сказал про РПЛ. Его слова – это эмоции. Александр обижен на что-то. В каких-то моментах надо прежде всего винить себя, а не всех остальных.

Я бы не стал обращать внимание на обиженного парня. Что-то у него не получилось в чемпионате России. Он обвиняет в этом весь российский футбол.

– Удалось ли Кокорину реализовать себя в чемпионате России?

– Нет. Помню его по молодежной сборной, тогда он должен был выйти на очень высокий уровень. Кокорин тем шансом не воспользовался, и он должен винить в этом только себя. Отношение к футболу оставляло желать лучшего.

Карьера у него получилась нормальная, поиграл во многих клубах, но тренеры от Кокорина ждали большего, – сказал бывший нападающий сборной России.

Владимир Быстров: «Кокорин – самый переоцененный футболист России, это всем известно. С его талантом он должен был становиться лучшим в РПЛ 10 раз, но не стал ни разу»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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