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Бенитес может возглавить «Ботафого» в феврале. Владелец клуба сделал предложение тренеру

Рафаэль Бенитес может стать главным тренером «Ботафого».

Как сообщает As, владелец «Ботафого» Джон Текстор сделал официальное предложение испанскому специалисту. Текстор хочет, чтобы тренер возглавил команду и привел ее к трофеям.

Источники Marca и Daily Mail подтверждают факт переговоров между Текстором и Бенитесом. Ожидается, что испанец возглавит «Ботафого» в феврале. 

Рафаэль Бенитес остается без клуба с марта прошлого года, когда он покинул «Сельту». Ранее испанец тренировал мадридский «Реал», «Наполи», «Интер», «Валенсию» и «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2005 году. Также Бенитес выигрывал Кубок УЕФА, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, чемпионат Испании, Кубок Англии, Кубок Италии, Суперкубок Италии. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
Джон Текстор
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