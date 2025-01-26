Александр Мостовой: «Не считаю переход Захаряна в «Сосьедад» ошибкой. Парень тренируется и играет на высочайшем уровне»
Александр Мостовой не считает переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой.
«Не знаю, кто как, но я не считаю переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой. Парень тренируется и играет на высочайшем уровне, набирается опыта с теми, кто лучше него.
То, что пока что-то может не получаться — это нормально. Арсен еще очень молод и у него точно будут шансы. Может, в аренду уйдет и там заиграет. Все может быть», – сказал экс-игрок сборной России.
Напомним, в начале августа Захарян перенес операцию на голеностопе и до сих пор не провел ни одного матча за «Сосьедад» в сезоне.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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