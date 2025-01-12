Колосков о Захаряне: «В «Челси» дела были бы еще хуже. Там футбол быстрее и конкуренция выше»

Вячеслав Колосков высказался об игре Арсена Захаряна в Испании.

«Трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» провальным называть бы не стал. Понятно, что успехов он пока не сыскал, но ведь Арсен не имеет игровой практики не потому, что он плохой футболист, а потому что его преследуют травмы.

Если будет полностью здоров и не будет играть, тогда можно бить тревогу. А сейчас надо ждать.

Одно понятно точно: в «Челси» у Захаряна дела были бы еще хуже. Там футбол еще быстрее и конкуренция выше», – сказал почетный президент РФС.

Напомним, до перехода из «Динамо» в «Реал Сосьедад » СМИ связывали Захаряна с «Челси ».