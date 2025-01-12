Колосков о Захаряне: «В «Челси» дела были бы еще хуже. Там футбол быстрее и конкуренция выше»
Вячеслав Колосков высказался об игре Арсена Захаряна в Испании.
«Трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» провальным называть бы не стал. Понятно, что успехов он пока не сыскал, но ведь Арсен не имеет игровой практики не потому, что он плохой футболист, а потому что его преследуют травмы.
Если будет полностью здоров и не будет играть, тогда можно бить тревогу. А сейчас надо ждать.
Одно понятно точно: в «Челси» у Захаряна дела были бы еще хуже. Там футбол еще быстрее и конкуренция выше», – сказал почетный президент РФС.
Напомним, до перехода из «Динамо» в «Реал Сосьедад» СМИ связывали Захаряна с «Челси».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем