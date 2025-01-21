Представитель Захаряна: «Ему дали больше нагрузки, пошло воспаление. Арсен работает по индивидуальной программе, матч с «Лацио» пропустит»
Агент Арсена Захаряна рассказал о травме футболиста.
В нынешнем сезоне полузащитник еще не провел ни одного матча за «Реал Сосьедад».
«Ему дали больше нагрузки, и у него пошло воспаление.
Но все будет нормально – через пару дней он начнет тренироваться. Пока он работает по индивидуальной программе и пропустит матч с «Лацио».
Естественно, ему обидно. Сам этой ситуации раздосадован, но что делать. Вылечится и будет здоров», – сказал представитель футболиста Геннадий Голубин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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