Представитель Захаряна: «Ему дали больше нагрузки, пошло воспаление. Арсен работает по индивидуальной программе, матч с «Лацио» пропустит»

Агент Арсена Захаряна рассказал о травме футболиста.

В нынешнем сезоне полузащитник еще не провел ни одного матча за «Реал Сосьедад ».

«Ему дали больше нагрузки, и у него пошло воспаление.

Но все будет нормально – через пару дней он начнет тренироваться. Пока он работает по индивидуальной программе и пропустит матч с «Лацио ».

Естественно, ему обидно. Сам этой ситуации раздосадован, но что делать. Вылечится и будет здоров», – сказал представитель футболиста Геннадий Голубин.