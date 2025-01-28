Лукман пропустит игру с «Барсой» из-за травмы колена. Сроки восстановления вингера «Аталанты» определят после дополнительных тестов (Фабрицио Романо)
Адемола Лукман пропустит игру с «Барселоной» из-за травмы колена.
Матч заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов состоится завтра в Испании.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, вингер «Аталанты» также не сыграет в ближайших матчах Серии А.
Более точные сроки и план восстановления будут определены после дополнительных тестов в ближайшие дни.
В текущем сезоне Лукман провел 27 игр за клуб во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
Лукман признан игроком года в Африке. Ронуэн Уильямс обошел Онана и стал лучшим вратарем
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем