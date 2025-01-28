Лукман пропустит игру с «Барсой» из-за травмы колена. Сроки восстановления вингера «Аталанты» определят после дополнительных тестов (Фабрицио Романо)

Адемола Лукман пропустит игру с «Барселоной» из-за травмы колена.

Матч заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов состоится завтра в Испании.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, вингер «Аталанты » также не сыграет в ближайших матчах Серии А.

Более точные сроки и план восстановления будут определены после дополнительных тестов в ближайшие дни.

В текущем сезоне Лукман провел 27 игр за клуб во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

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