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  • Артета о результатах «Ман Сити»: «Когда задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Все знают, как сильно я люблю Пепа, желаю ему всего наилучшего»
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Артета о результатах «Ман Сити»: «Когда задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Все знают, как сильно я люблю Пепа, желаю ему всего наилучшего»

Микель Артета высказался о неудачных результатах «Манчестер Сити» в этом сезоне.

– Похоже, дела у Гвардиолы идут не очень хорошо. Как вы думаете, что с ним может происходить?

– Все знают, как сильно я его люблю, как я благодарен ему за возможность, которую он мне предоставил, за наши отношения, за то, что мы знаем друг друга много лет. Конечно, есть соревновательная составляющая, но я от всего сердца желаю ему всего наилучшего, он и так это знает.

И, в конце концов, это футбол, и он меняется очень быстро. Когда ты задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Так что ты либо держишь ее на том же уровне, либо люди решат, что ты идешь в обратном направлении, – сказал главный тренер «Арсенала». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoПеп Гвардиола
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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