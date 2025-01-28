Фоден о целях «Ман Сити»: «Минимум топ-4 АПЛ, стремиться к победе в ЛЧ и Кубке Англии. Из-за небольшого спада мы не должны терять веру»

Филип Фоден высказался о целях «Манчестер Сити» на остаток сезона.

Команда идет на четвертом месте в АПЛ, набрав 41 очко за 23 матча. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 12 очков.

«Мы должны быть минимум в топ-4 в Премьер-лиге, стремиться к победе в Лиге чемпионов и Кубке Англии.

Сезон выдался сложным, но у нас еще достаточно целей. Мы выиграли чемпионат Англии в прошлом году – из-за небольшого спада мы не должны терять веру.

Я все еще верю, что мы сможем добиться хороших результатов и исправить положение», – сказал хавбек «Манчестер Сити » Филип Фоден .

Гвардиола о проблемах «Сити»: «Помню, Моуринью говорил, что 2-е место с «МЮ» – его главный успех. Понимаю на 100%. Возможно, нас не будет в ЛЧ в 2025-м, но мы будем биться, когда все игроки вернутся»