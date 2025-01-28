Фоден о целях «Ман Сити»: «Минимум топ-4 АПЛ, стремиться к победе в ЛЧ и Кубке Англии. Из-за небольшого спада мы не должны терять веру»
Филип Фоден высказался о целях «Манчестер Сити» на остаток сезона.
Команда идет на четвертом месте в АПЛ, набрав 41 очко за 23 матча. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 12 очков.
«Мы должны быть минимум в топ-4 в Премьер-лиге, стремиться к победе в Лиге чемпионов и Кубке Англии.
Сезон выдался сложным, но у нас еще достаточно целей. Мы выиграли чемпионат Англии в прошлом году – из-за небольшого спада мы не должны терять веру.
Я все еще верю, что мы сможем добиться хороших результатов и исправить положение», – сказал хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден.
Гвардиола о проблемах «Сити»: «Помню, Моуринью говорил, что 2-е место с «МЮ» – его главный успех. Понимаю на 100%. Возможно, нас не будет в ЛЧ в 2025-м, но мы будем биться, когда все игроки вернутся»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Manchester Evening News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем