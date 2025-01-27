«Ман Сити» подписал 18-летнего Ба и отдал его «Лансу» в аренду. «Вальядолид» обвинял «горожан» в манипуляциях с трансфером защитника

«Манчестер Сити» подписал Джуму Ба и отдал его в аренду.

«Горожане» объявили, что 18-летний защитник официально присоединился к команде. Сразу после этого футболист перешел в «Ланс » на правах аренды до конца сезона.

Ранее стало известно, что Ба внес сумму за одностороннее расторжение контракта с «Вальядолидом ». Испанский клуб обвинил «Сити » в манипуляциях с трансфером.

В сезоне Ла Лиги-2024/25 футболист из Сьерра-Леоне провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь .