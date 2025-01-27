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Пеп Гвардиола: «Хусанов не должен был играть с «Челси». Нужно время. Представьте, если бы нам всем пришлось пережить то, что пережил он!»

Пеп Гвардиола заявил, что Абдукодир Хусанов не должен был играть с «Челси».

20-летний защитник из Узбекистана дебютировал в матче 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1). За первые четыре минуты Хусанов допустил результативную ошибку и получил желтую карточку.

«Хусанов не должен был играть, нужно время. Это непросто – сыграть с «Челси» в АПЛ, приехав в новую страну, не особо пообщавшись с одноклубниками, без тренировок, пытаясь понять наши требования.

Нелегко начинать так, как получилось. Представьте, если бы нам всем пришлось пережить то, что пережил Хусанов!» – сказал главный тренер «горожан».

Кошмарный дебют Хусанова: привоз и чуть не красная к 5-й минуте. Пеп шутит, что надо учить русский или узбекский

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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