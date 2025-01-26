Гвардиола о проблемах «Сити»: «Помню, Моуринью говорил, что 2-е место с «МЮ» – его главный успех. Понимаю на 100%. Возможно, нас не будет в ЛЧ в 2025-м, но мы будем биться, когда все игроки вернутся»

Пеп Гвардиола вспомнил слова Жозе Моуринью, говоря о сезоне «Манчестер Сити».

– Учитывая то, в какой ситуации была ваша команда по ходу сезона, будет ли попадание в четверку сродни завоеванию трофея, равнозначным достижением?

– Равнозначным – нет.

Бывают сезоны, когда возникает много сложностей. И все зависит от того, как ты встаешь на ноги, как ты держишься и как добиваешься результата.

Помню, как Жозе Моуринью – хотя я не знаю ситуации в «Манчестер Юнайтед » – неоднократно говорил, что занять второе место в том сезоне [2017/18] – это его главный успех. Я на сто процентов это понимаю.

Когда будут доступны Родри и многие другие игроки, мы будем биться. Возможно, мы не будем играть в Лиге чемпионов в 2025-м, но у нас выдающаяся команда. Порой такие ситуации бывают, и попадание в четверку становится большим успехом. И руководство, директора, футболисты об этом знают, – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».