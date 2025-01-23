«Сантос» намерен объявить о возвращении Неймара до конца января. «Аль-Хилаль» работает над уменьшением суммы выплат бразильцу – 65 млн долларов
Неймар приближается к возвращению в «Сантос».
Бразильский клуб планирует объявить о возвращении воспитанника до конца января, сообщает Globo Esporte. «Сантос» уже договаривается со спонсорами об увеличении контрактов и вместе с техническим партнером Umbro готовится к выпуску футболок Неймара.
В то же время Неймар и «Аль-Хилаль» еще не расторгли контракт. Саудовский клуб хочет уменьшить сумму положенных игроку выплат – 65 млн долларов. «Аль-Хилаль» отпустит бразильца, если сумма выплат снизится, а срок уплаты будет увеличен.
Неймар возвращается в «Сантос» – что известно? Шанс возродить затухшую карьеру
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Globo Esporte
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