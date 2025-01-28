  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» хочет 10 млн евро за Сильянова. Сумму озвучили на переговорах с «Зенитом»
111

«Локомотив» хочет 10 млн евро за Сильянова. Сумму озвучили на переговорах с «Зенитом»

«Локомотив» сообщил «Зениту» стоимость Александра Сильянова.

Ранее стало известно, что петербургский клуб начал переговоры о трансфере 23-летнего защитника. 

По информации «Чемпионата», «железнодорожники» оценивают игрока в 10 миллионов евро. Такую сумму «Локо» озвучил на переговорах с «Зенитом». 

В текущем сезоне Мир РПЛ Сильянов провел 16 матчей и отметился одним результативным пасом. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
возможные трансферы
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАлександр Сильянов
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» начал переговоры с «Локомотивом» о трансфере Сильянова
13027 января, 20:12
«Динамо» предложило 5 млн евро за Сильянова. «Локомотив» рассчитывает на 7+ млн (Иван Карпов)
3224 января, 18:15
«Ростов» хочет подписать Погостнова, Морозова или Чистякова в случае ухода Осипенко или Сако зимой. Защитников «Локо» могут обменять на Голенкова («Чемпионат»)
724 января, 14:30
Кто нужен «Краснодару» для титула? Что не так с «Зенитом»? Чем интригует «Спартак»? РПЛ готовится к трансферам
5614 января, 14:35
Рекомендуем
Главные новости
У Ямаля 23 (10+13) очка в 28 матчах сезона. Вингер «Барселоны» забил «Аталанте»
45 минут назад
«Манчестер Сити» – «Брюгге». 1:1 – Ковачич сравнял, хозяева вылетят, если не выиграют. Онлайн-трансляция
3514 минут назадLive
Художник, создавший фигуру Винисиуса с «Золотой какашкой», заявил, что ему желали смерти: «Никто не должен указывать нам, где проходят границы сатиры и креативности»
1220 минут назад
ПСВ – «Ливерпуль». 3:2 – Пепи вывел хозяев вперед! Онлайн-трансляция
2933 минуты назадLive
Лига чемпионов. «Ливерпуль» в гостях у ПСВ, «Барселона» против «Аталанты», «Ман Сити» принимает «Брюгге», «Интер» играет с «Монако» Головина, «Реал» – с «Брестом»
56334 минуты назадLive
«Зенит» заплатит «Браге» 16 млн евро за Саласара (Legalbet)
5654 минуты назад
Ковач возглавит «Боруссию». Клуб согласовал с тренером контракт до 2026-го
1645 минут назад
Дуран переходит в «Аль-Наср» за 77+13 млн евро. Медосмотр форварда «Виллы» – в четверг
35сегодня, 20:18
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
сегодня, 20:00Спецпроект
Карпин об уходе из «Ростова»: «В этой жизни все возможно, хоть завтра это может случиться. Я устал, нужна пауза»
19сегодня, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Загреб – «Милан» – 2:1. Пьяца и Пулишич забили, Муса удален. Онлайн-трансляция
131 минуту назадLive
«Бавария» – «Слован» Братислава. 2:0 – Мюллер и Кейн забили. Онлайн-трансляция
84 минуты назадLive
«Брест» – «Реал». 0:2 – Беллингем забил. Онлайн-трансляция
654 минуты назадLive
Дембеле сделал хет-трик впервые с 2016 года – в гостях у «Штутгарта». Вингер «ПСЖ» забил 11 мячей в 8 последних играх
5 минут назад
У Родриго 4 гола в 4 последних матчах за «Реал» и 9 за 11
16 минут назад
«Штутгарт» – «ПСЖ». 0:4 – у Дембеле хет-трик, у Барколя 1+1. Онлайн-трансляция
127 минут назадLive
«Галатасарай» и Зиеш расторгли контракт. У экс-вингера «Челси» 0+1 в 11 матчах сезона
110 минут назад
«Боруссия» – «Шахтер». 2:1 – Гомес отыграл один мяч. Онлайн-трансляция
514 минут назадLive
После ошибки вратаря «Арсенал» пропустил от «Жироны». Нето в дебютной игре далеко выбежал из штрафной – Данджума забил в касание
116 минут назад
Старт матча «Брест» – «Реал» задержался на 5 минут из-за дыма от файеров
116 минут назадФото
Рекомендуем