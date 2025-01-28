«Локомотив» хочет 10 млн евро за Сильянова. Сумму озвучили на переговорах с «Зенитом»

«Локомотив» сообщил «Зениту» стоимость Александра Сильянова.

Ранее стало известно , что петербургский клуб начал переговоры о трансфере 23-летнего защитника.

По информации «Чемпионата», «железнодорожники» оценивают игрока в 10 миллионов евро. Такую сумму «Локо » озвучил на переговорах с «Зенитом ».

В текущем сезоне Мир РПЛ Сильянов провел 16 матчей и отметился одним результативным пасом. Его статистика – здесь .