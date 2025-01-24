«Ростов» хочет подписать Погостнова, Морозова или Чистякова в случае ухода Осипенко или Сако зимой. Защитников «Локо» могут обменять на Голенкова («Чемпионат»)
«Ростов» рассматривает альтернативы в случае ухода Максима Осипенко и Умара Сако.
По информации «Чемпионата», ростовский клуб заинтересован в подписании Егора Погостнова, Евгения Морозова (оба – «Локомотив») или Дмитрия Чистякова («Зенит») в случае ухода Осипенко или Сако зимой.
«К обоим защитникам «Ростова» есть интерес на рынке. Если кто-то из них уйдет, клуб обратится к этим трем кандидатурам.
А в случае игроков «Локомотива» это может привести к обмену кого-то из защитников на Голенкова», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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