«Ростов» хочет подписать Погостнова, Морозова или Чистякова в случае ухода Осипенко или Сако зимой. Защитников «Локо» могут обменять на Голенкова («Чемпионат»)

«Ростов» рассматривает альтернативы в случае ухода Максима Осипенко и Умара Сако.

По информации «Чемпионата», ростовский клуб заинтересован в подписании Егора Погостнова , Евгения Морозова (оба – «Локомотив ») или Дмитрия Чистякова («Зенит ») в случае ухода Осипенко или Сако зимой.

«К обоим защитникам «Ростова» есть интерес на рынке. Если кто-то из них уйдет, клуб обратится к этим трем кандидатурам.

А в случае игроков «Локомотива» это может привести к обмену кого-то из защитников на Голенкова», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.