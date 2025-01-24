«Динамо» предложило 5 млн евро за Сильянова. «Локомотив» рассчитывает на 7+ млн (Иван Карпов)

«Динамо» хочет купить Александра Сильянова.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что на этой неделе «Локомотиву » за защитника было предложено 5 млн евро.

Железнодорожники не очень хотят продавать 23-летнего футболиста, к тому же их не устраивает вышеуказанная сумма. «Локомотив» рассчитывает выручить не менее 7 млн евро.

В этом сезоне Сильянов провел 16 матчей в Мир РПЛ и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .