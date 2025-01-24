«Динамо» предложило 5 млн евро за Сильянова. «Локомотив» рассчитывает на 7+ млн (Иван Карпов)
«Динамо» хочет купить Александра Сильянова.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что на этой неделе «Локомотиву» за защитника было предложено 5 млн евро.
Железнодорожники не очень хотят продавать 23-летнего футболиста, к тому же их не устраивает вышеуказанная сумма. «Локомотив» рассчитывает выручить не менее 7 млн евро.
В этом сезоне Сильянов провел 16 матчей в Мир РПЛ и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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