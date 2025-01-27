В адрес Оливера и его двухлетней дочери поступали угрозы убийством после удаления Льюиса-Скелли

Майклу Оливеру угрожали убийством после скандального эпизода в игре «Арсенала».

Напомним, арбитр удалил полузащитника «Арсенала » Майлза Льюиса-Скелли в матче с «Вулверхэмптоном » (1:0) в 23-м туре АПЛ .

Льюис-Скелли попал шипами в ногу Мэтта Доэрти, пытаясь перехватить контратаку, после чего защитник оказался на газоне. Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку.

Впоследствии стало известно, что судейская коллегия поддержала решение судьи, принятое на поле, и результат последовавшей за этим проверки ВАР. Также в PGMOL заявили об оскорблениях болельщиков в адрес судьи, полиция ведет расследование.

По информации Daily Mail, в адрес Оливера и его двухлетней дочери поступали не только оскорбления, но и угрозы убийством. Власти полагают, что дело ограничится сообщениями в интернете. Тем не менее, Служба столичной полиции передала дело в местные органы правопорядка.

Звучали и другие угрозы – так, некоторые пользователи интернета утверждали, что знают адрес судьи. Сейчас полиция патрулирует окрестности возле его дома.