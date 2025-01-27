АПЛ об оскорблениях Оливера после удаления Льюиса-Скелли: «Осуждаем, ни один судья не должен подвергаться такому. Поддерживаем Майкла»
Арбитр удалил полузащитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) в 23-м туре АПЛ.
Льюис-Скелли попал шипами в ногу Мэтта Доэрти, пытаясь перехватить контратаку, после чего защитник оказался на газоне. Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку.
Впоследствии стало известно, что судейская коллегия поддержала решение судьи, принятое на поле, и результат последовавшей за этим проверки ВАР. Также в PGMOL заявили об оскорблениях болельщиков в адрес судьи, полиция ведет расследование.
«АПЛ решительно осуждает угрозы и оскорбления в адрес Майкла Оливера. Ни один судья не должен подвергаться каким-либо оскорблениям. Мы продолжим поддерживать Майкла, PGMOL и расследование», – говорится в заявлении лиги.
Англия кипит из-за красной «Арсеналу» от Майкла Оливера. Что там стряслось?
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