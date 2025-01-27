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Ибрагимович о стычке Консейсау и Калабрии: «Все хотят победить любой ценой. Со мной такое случалось тысячу раз. Важно, что ситуация разрешилась сразу после матча»

Златан Ибрагимович прокомментировал конфликт тренера и игрока «Милана».

Напомним, Сержиу Консейсау заменил Давиде Калабрию на 77-й минуте матча 22-го тура Серии А против «Пармы», когда команда уступала со счетом 1:2. «Россонери» забили два гола в добавленное время и вырвали победу (3:2).

После финального свистка португальский тренер подбежал к 28-летнему итальянцу и стал что-то ему высказывать на повышенных тонах. Футболисты и люди из штаба Сержиу развели их в разные стороны.

«Было много адреналина, эмоции были накалены. Если вы спросите меня, такое случалось со мной тысячу раз, важно, чтобы все разрешилось до того, как вы войдете в раздевалку. Это случалось со мной в «Барселоне», «Интере», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед». Это происходит потому, что все хотят победить любой ценой.

Как учил меня Капелло, такая ситуация полезна для команды. У тренера и игроков большие амбиции. Лучше, чтобы это происходило, потому что в противном случае будет создаваться впечатление, что им неинтересно.

Со стороны это выглядело как негативная ситуация, но важно то, что она разрешилась сразу после матча», – сказал советник владельцев «Милана». 

Ибрагимович вмешался в спор между Консейсау и Калабрией. Советник владельца «Милана» поговорил с ними и успокоил окружающую обстановку (Sky Sport)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoсерия А Италия
logoМилан
logoДавиде Калабрия
logoЗлатан Ибрагимович
logoСержиу Консейсау
logoФабио Капелло
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