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  • Фердинанд о 10 потерях Хейлунда в 1-м тайме с «Фулхэмом»: «Больше всего мячом владели три центральных защитника «МЮ», когда не было давления»
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Фердинанд о 10 потерях Хейлунда в 1-м тайме с «Фулхэмом»: «Больше всего мячом владели три центральных защитника «МЮ», когда не было давления»

Рио Фердинанд раскритиковал игру Расмуса Хейлунда в матче с «Фулхэмом» (1:0).

Ведущая TNT Sports Линси Хипгрейв сообщила эксперту, что нападающий «Манчестер Юнайтед» 10 раз потерял мяч в первом тайме игры.

«Это говорит само за себя. Я был бы удивлен, если бы на него не показывали пальцами в раздевалке в перерыве.

Держи мяч, сохраняй мяч, ты наша платформа, чтобы продвигаться вперед на поле. Он слишком часто чересчур свободно обращается с мячом. Он не делает все достаточно быстро, количество потерь, которые он совершил сегодня... Как я уже сказал, я был бы удивлен, если бы игроки не поговорили с ним. Ему нужно больше использовать свой темп. Он был вялым и необдуманно владел мячом.

«Юнайтед» не может хорошо владеть мячом в последней трети, когда их номер 9 не может удержать мяч. Больше всего мячом владели три центральных защитника команды, когда не было давления. Всякий раз, когда оно было, «Юнайтед» терял мяч», – сказал экс-защитник «МЮ» в эфире TNT Sports.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoФулхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРио Фердинанд
logoРасмус Хейлунд
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