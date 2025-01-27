Фердинанд о 10 потерях Хейлунда в 1-м тайме с «Фулхэмом»: «Больше всего мячом владели три центральных защитника «МЮ», когда не было давления»

Рио Фердинанд раскритиковал игру Расмуса Хейлунда в матче с «Фулхэмом» (1:0).

Ведущая TNT Sports Линси Хипгрейв сообщила эксперту, что нападающий «Манчестер Юнайтед » 10 раз потерял мяч в первом тайме игры.

«Это говорит само за себя. Я был бы удивлен, если бы на него не показывали пальцами в раздевалке в перерыве.

Держи мяч, сохраняй мяч, ты наша платформа, чтобы продвигаться вперед на поле. Он слишком часто чересчур свободно обращается с мячом. Он не делает все достаточно быстро, количество потерь, которые он совершил сегодня... Как я уже сказал, я был бы удивлен, если бы игроки не поговорили с ним. Ему нужно больше использовать свой темп. Он был вялым и необдуманно владел мячом.

«Юнайтед» не может хорошо владеть мячом в последней трети, когда их номер 9 не может удержать мяч. Больше всего мячом владели три центральных защитника команды, когда не было давления. Всякий раз, когда оно было, «Юнайтед» терял мяч», – сказал экс-защитник «МЮ» в эфире TNT Sports.