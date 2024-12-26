РФС планирует расширить состав ЭСК: «В ближайшее время, если найдем опытных судей. Хотелось бы видеть иностранных специалистов»

Александр Дюков прокомментировал возможное изменение состава ЭСК.

«Изменение состава ЭСК? Нас в части ЭСК начали копировать другие страны. Это говорит о том, что решение о ее создании правильное. Но нет предела совершенству. Мы заинтересованы в том, чтобы расширить количество уважаемых и независимых специалистов. Если получится расширить количество членов ЭСК, мы это сделаем.

Когда это возможно? В ближайшее время, если найдем опытных судей, к которым у всех клубов есть доверие. Нам нужна равноудаленность членов ЭСК. Если говорить о российских специалистах, то, к сожалению, не всегда мы можем видеть эту равноудаленность. Мнение не только РФС, но и РПЛ с клубами, заключается в том, что в ЭСК хотелось бы видеть иностранных специалистов», – сказал глава РФС.