РФС планирует расширить состав ЭСК: «В ближайшее время, если найдем опытных судей. Хотелось бы видеть иностранных специалистов»
Александр Дюков прокомментировал возможное изменение состава ЭСК.
«Изменение состава ЭСК? Нас в части ЭСК начали копировать другие страны. Это говорит о том, что решение о ее создании правильное. Но нет предела совершенству. Мы заинтересованы в том, чтобы расширить количество уважаемых и независимых специалистов. Если получится расширить количество членов ЭСК, мы это сделаем.
Когда это возможно? В ближайшее время, если найдем опытных судей, к которым у всех клубов есть доверие. Нам нужна равноудаленность членов ЭСК. Если говорить о российских специалистах, то, к сожалению, не всегда мы можем видеть эту равноудаленность. Мнение не только РФС, но и РПЛ с клубами, заключается в том, что в ЭСК хотелось бы видеть иностранных специалистов», – сказал глава РФС.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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