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Семин о судействе в РПЛ: «Сейчас есть ВАР, не знаю, как можно ошибаться. Ошибся — до свидания. В ЭСК обязательно должны быть и футболисты»

Юрий Семин высказался о проблемах судейства в Мир РПЛ.

— Ну, что будем с судьями-то все-таки делать? Вы считаете, что обновлять надо просто судейский корпус? Молодых запускать, а тех, кто провинился?..

— Ну, во-первых, вот эту тему, которую губернатор Самары [начал], прежде всего, нужно закончить ее, а дальше думать, что нужно сделать. Ситуация очень простая. Ошибся — до свидания. Все ошибаются.

— Ну, первый раз ошибся – дисквалифицировать на несколько матчей.

— Тот, кто дисквалифицирует, должен быть независимым человеком. Это раз, важно. И второе — вот эта комиссия [ЭСК], которая есть, она должна [состоять] из разных людей, там должны и футболисты обязательно быть. Они и чувствуют, они знают, где пенальти, а где не пенальти. 

Ну и сейчас [есть] ВАР, я не знаю, как можно ошибаться, — сказал экс-тренер «Локомотива» в эфире ютуб-канала комментатора Геннадия Орлова.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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ЭСК РФС
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