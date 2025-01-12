Антон Миранчук переболел гриппом. Хавбек «Сьона» может вернуться к матчу с «Грассхоппером» 18 января

Антон Миранчук переболел гриппом.

Как стало известно «СЭ », 29-летний российский полузащитник стал одним из заболевших игроков «Сьона». Команда пострадала от эпидемии гриппа на сборе в Марокко. Из-за болезни Миранчук пропустил товарищеский матч с «Рабатом» (0:1).

В понедельник, 13 января, команда возобновит тренировки в Швейцарии.

Миранчук восстановился после травмы ноги и должен приступить к занятиям с партнерами в рамках подготовки к домашнему матчу против «Грассхоппера», который состоится 18 января.