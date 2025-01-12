Антон Миранчук переболел гриппом. Хавбек «Сьона» может вернуться к матчу с «Грассхоппером» 18 января
Антон Миранчук переболел гриппом.
Как стало известно «СЭ», 29-летний российский полузащитник стал одним из заболевших игроков «Сьона». Команда пострадала от эпидемии гриппа на сборе в Марокко. Из-за болезни Миранчук пропустил товарищеский матч с «Рабатом» (0:1).
В понедельник, 13 января, команда возобновит тренировки в Швейцарии.
Миранчук восстановился после травмы ноги и должен приступить к занятиям с партнерами в рамках подготовки к домашнему матчу против «Грассхоппера», который состоится 18 января.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем