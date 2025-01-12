Президент «Сьона» о Миранчуке: «Никуда его не отпустим, даже если не сделает ни одного результативного действия в сезоне»

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о форме Антона Миранчука.

В ноябре и декабре российский полузащитник пропустил ряд игр «Сьона» из-за травмы.

«Миранчук тренируется вместе со всеми партнерами по команде и готов выйти на поле 18 января.

Можем ли мы разорвать с ним контракт из-за частых травм? Даже если Антон не сделает ни одного результативного действия в этом сезоне, мы его никуда не отпустим», – заявил Кристиан Константин.

Миранчук пока не сделал ни одного результативного действия в 7 матчах за «Сьон» в чемпионате Швейцарии. С полной статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь .