Президент «Сьона» о Миранчуке: «Никуда его не отпустим, даже если не сделает ни одного результативного действия в сезоне»
Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о форме Антона Миранчука.
В ноябре и декабре российский полузащитник пропустил ряд игр «Сьона» из-за травмы.
«Миранчук тренируется вместе со всеми партнерами по команде и готов выйти на поле 18 января.
Можем ли мы разорвать с ним контракт из-за частых травм? Даже если Антон не сделает ни одного результативного действия в этом сезоне, мы его никуда не отпустим», – заявил Кристиан Константин.
Миранчук пока не сделал ни одного результативного действия в 7 матчах за «Сьон» в чемпионате Швейцарии. С полной статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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