Гави попросил выпустить Торре на концовку матча с «Валенсией», а не себя, рассказал Флик: «Это фантастика, здорово. Нравится такое отношение»

Ханс-Дитер Флик рассказал о благородном поступке Гави в матче с «Валенсией».

Каталонцы разгромил «Валенсию» (7:1) в матче 21-го тура Ла Лиги . Тренер «Барсы» Ханси Флик хотел выпустить Гави в концовке матча, но полузащитник попросил дать игровое время не ему, а Пабло Торре . В итоге на 78-й минуте Флик выпустил Торре вместо Френки де Йонга .

«Больше всего меня впечатлил разговор с Гави . Я хотел поставить его на последние 15 минут, а он сказал мне выпустить Торре.

Это невероятно, это здорово. Видна связь игроков в команде. Это фантастика, для тренера это невероятно.

Я люблю Гави. Мне нравится такое отношение. Он хочет играть в каждой игре, и говорить так в этой ситуации – это топ», – сказал Флик.

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