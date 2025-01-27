Гави попросил выпустить Торре на концовку матча с «Валенсией», а не себя, рассказал Флик: «Это фантастика, здорово. Нравится такое отношение»
Ханс-Дитер Флик рассказал о благородном поступке Гави в матче с «Валенсией».
Каталонцы разгромил «Валенсию» (7:1) в матче 21-го тура Ла Лиги. Тренер «Барсы» Ханси Флик хотел выпустить Гави в концовке матча, но полузащитник попросил дать игровое время не ему, а Пабло Торре. В итоге на 78-й минуте Флик выпустил Торре вместо Френки де Йонга.
«Больше всего меня впечатлил разговор с Гави. Я хотел поставить его на последние 15 минут, а он сказал мне выпустить Торре.
Это невероятно, это здорово. Видна связь игроков в команде. Это фантастика, для тренера это невероятно.
Я люблю Гави. Мне нравится такое отношение. Он хочет играть в каждой игре, и говорить так в этой ситуации – это топ», – сказал Флик.
7:1 «Барсы» – новый разгром с массой рекордов! 12 голов за два матча
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
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