Аморим про 1:0 с «Фулхэмом»: «Не лучший матч, но «МЮ» сейчас важно побеждать – это помогает расти. Нам не хватает скорости и мощи впереди, нужно создавать больше моментов»

Рубен Аморим доволен победой над «Фулхэмом» (1:0) в АПЛ.

«Очень важно прочувствовать это на выезде. Не лучший матч, это было ощутимо: хороших моментов почти не было – только в конце после длинных забросов.

Мы старались контролировать игру, играть в свой футбол, но нам нужно заметно прибавлять, и это чувствуется. Нам нужно удерживать результат: один гол – и мы закрыли игру. Сейчас очень важно побеждать.

Это очевидно, потому что так ты становишься ближе к другим победам и обретению уверенности. У нас было не так много проблем сегодня, и это хороший знак. Дело не только в том, что мы не пропустили, но и в том, как мы защищались.

Мы нормально сыграли без мяча и контролировали игру, но надо лучше работать с мячом. Даже во втором тайме мы хотели что-нибудь изменить, нам не хватает скорости и мощи впереди. Но как есть, так есть. Нам нужны созидатели, нужно создавать больше моментов. С этим у нас большие проблемы. Но победы помогают расти», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » в эфире TNT Sports.