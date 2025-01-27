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  • Силва про 0:1: «У «МЮ» один удар в створ и удачный рикошет, не помню ни одного опасного момента у них. «Фулхэм» доминировал и заслуживал большего»
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Силва про 0:1: «У «МЮ» один удар в створ и удачный рикошет, не помню ни одного опасного момента у них. «Фулхэм» доминировал и заслуживал большего»

Марку Силва разочарован поражением «Фулхэма» в матче с «МЮ» (0:1).

«Мы очень разочарованы результатом. В целом, в этом матче мы заслуживали большего и должны были извлечь из игры больше.

У «МЮ» был один удар в створ ворот и удачный рикошет. Наша команда больше доминировала. У нас было два-три хороших момента, чтобы забить, но я не помню ни одного опасного момента у «Манчестер Юнайтед».

В первом тайме мы были лучше, но во втором тайме игра была более сбалансированной. Я хотел, чтобы мы вышли вперед – им очень повезло забить. После этого мы должны были отреагировать, а они сели в оборону с 10 игроками в штрафной.

На том уровне, на котором мы играем, мы должны быть терпеливы – без этого будет тяжело побеждать. Это был не самый удачный вечер для наших игроков атаки. Будем надеяться, что в следующей игре все будет лучше», – сказал главный тренер «Фулхэма» в интервью TNT Sports.

«МЮ» вырвал победу одним ударом в створ – зато каким! Зарешал Лисандро и признал – повезло

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoМарку Силва
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
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