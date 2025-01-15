Лещук о США: «Плохого отношения к русским нет. Таксисту в Нью-Йорке рассказал, что играю в «Динамо», а он сказал: «О, у вас же мексиканец есть один – Чавес»

Игорь Лещук высказался об отношении к россиянам в Америке.

Во время зимнего отпуска вратарь «Динамо» в очередной раз посетил США.

– Зачем вы опять полетели в Америку?

– Я не был на Гавайях, мне хотелось там побывать. А в Нью-Йорке сходил на баскетбол, хоккей, еще был на джазовом концерте и на мюзикл Гарри Поттера попал.

– Какое отношение к русским там?

– Обычное, везде хорошее отношение к русским. Таксист в Нью-Йорке начал расспрашивать, чем я занимаюсь, рассказал ему, что играю в «Динамо», а он сказал мне: «О, у вас же мексиканец есть один – Чавес». Было интересно, что даже там знают про «Динамо».

Никакого плохого отношения к русским нет, я не заметил этого.

– Как вам Гавайи?

– Я там больше отдыхал на пляже, кайфовал между Японией и Нью-Йорком – хотелось отдохнуть, полежать.

На пляже вспомнил детство, как игрался с волнами, но в этот раз были большие волны – меня пару раз уносило, – рассказал голкипер «Динамо».

Лещук о президентстве Трампа в США: «Тяжело судить, к чему это приведет. Только создатели «Симпсонов» все знают – пожар в Лос-Анджелесе они тоже предсказали»