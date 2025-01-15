Лещук о США: «Плохого отношения к русским нет. Таксисту в Нью-Йорке рассказал, что играю в «Динамо», а он сказал: «О, у вас же мексиканец есть один – Чавес»
Во время зимнего отпуска вратарь «Динамо» в очередной раз посетил США.
– Зачем вы опять полетели в Америку?
– Я не был на Гавайях, мне хотелось там побывать. А в Нью-Йорке сходил на баскетбол, хоккей, еще был на джазовом концерте и на мюзикл Гарри Поттера попал.
– Какое отношение к русским там?
– Обычное, везде хорошее отношение к русским. Таксист в Нью-Йорке начал расспрашивать, чем я занимаюсь, рассказал ему, что играю в «Динамо», а он сказал мне: «О, у вас же мексиканец есть один – Чавес». Было интересно, что даже там знают про «Динамо».
Никакого плохого отношения к русским нет, я не заметил этого.
– Как вам Гавайи?
– Я там больше отдыхал на пляже, кайфовал между Японией и Нью-Йорком – хотелось отдохнуть, полежать.
На пляже вспомнил детство, как игрался с волнами, но в этот раз были большие волны – меня пару раз уносило, – рассказал голкипер «Динамо».
Лещук о президентстве Трампа в США: «Тяжело судить, к чему это приведет. Только создатели «Симпсонов» все знают – пожар в Лос-Анджелесе они тоже предсказали»
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