  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лещук о США: «Плохого отношения к русским нет. Таксисту в Нью-Йорке рассказал, что играю в «Динамо», а он сказал: «О, у вас же мексиканец есть один – Чавес»
14

Лещук о США: «Плохого отношения к русским нет. Таксисту в Нью-Йорке рассказал, что играю в «Динамо», а он сказал: «О, у вас же мексиканец есть один – Чавес»

Игорь Лещук высказался об отношении к россиянам в Америке.

Во время зимнего отпуска вратарь «Динамо» в очередной раз посетил США.

– Зачем вы опять полетели в Америку?

– Я не был на Гавайях, мне хотелось там побывать. А в Нью-Йорке сходил на баскетбол, хоккей, еще был на джазовом концерте и на мюзикл Гарри Поттера попал.

– Какое отношение к русским там?

– Обычное, везде хорошее отношение к русским. Таксист в Нью-Йорке начал расспрашивать, чем я занимаюсь, рассказал ему, что играю в «Динамо», а он сказал мне: «О, у вас же мексиканец есть один – Чавес». Было интересно, что даже там знают про «Динамо».

Никакого плохого отношения к русским нет, я не заметил этого.

– Как вам Гавайи?

– Я там больше отдыхал на пляже, кайфовал между Японией и Нью-Йорком – хотелось отдохнуть, полежать.

На пляже вспомнил детство, как игрался с волнами, но в этот раз были большие волны – меня пару раз уносило, – рассказал голкипер «Динамо».

Лещук о президентстве Трампа в США: «Тяжело судить, к чему это приведет. Только создатели «Симпсонов» все знают – пожар в Лос-Анджелесе они тоже предсказали»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Лещук
logoДинамо Москва
музыка
logoЛуис Чавес
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Дикость, что в США нужно платить за медицину даже со страховкой. Еда намного вкуснее в России, хотя там дороже. Люди в Москве избалованные – за границей понимаешь, что дома намного лучше». Лещук об услугах
80сегодня, 16:23
Лещук о президентстве Трампа в США: «Тяжело судить, к чему это приведет. Только создатели «Симпсонов» все знают – пожар в Лос-Анджелесе они тоже предсказали»
37сегодня, 09:47
Лещук о замедлении YouTube: «Rutube тоже нормально! Смотрю «Гарри Поттера» в хорошем качестве, никакой рекламы. Есть плюсы»
269сегодня, 08:47
Лещук об экономике: «Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой. Но пока у нас все завязано на том же долларе, что бы ты ни покупал»
99сегодня, 07:10
Рекомендуем
Главные новости
«Челси» общается с АПЛ по поводу выплаты компенсации за секретные платежи при Абрамовиче агентам Азара, Канте и Керимову за трансферы Виллиана и Это′О. Клуб хочет избежать снятия очков
54 секунды назад
Мэр Парижа – «ПСЖ»: «Мы не продадим «Парк-де-Пренс»
617 минут назад
Станкович об РПЛ: «У «Спартака» есть хорошая возможность. Мы все в одной лодке и плывем в одном направлении. Сейчас будем работать, страдать и отдаваться ради нашей цели»
427 минут назад
«Арсенал» – огромный фаворит матча с «Тоттенхэмом», а вы можете получить фрибет 4444 за регистрацию от Лиги Ставок
147 минут назадРеклама
«Реал» может арендовать или купить правого защитника в январе за 10-15 млн до прихода Трента. Порро, Фримпонг, Думфрис – слишком дорогие (As)
3652 минуты назад
Фоден о титуле АПЛ: «Мы не тупые – понимаем, что уже все. Цель «Сити» – топ-4, потом есть ЛЧ, сезон не закончен»
758 минут назад
«Шнякин». Хавбек «Пари НН» Майга о лучшем комментаторе матчей РПЛ
18сегодня, 16:26
«Дикость, что в США нужно платить за медицину даже со страховкой. Еда намного вкуснее в России, хотя там дороже. Люди в Москве избалованные – за границей понимаешь, что дома намного лучше». Лещук об услугах
80сегодня, 16:23
«Месси – лучший в истории. Он выиграл все и не раз, но в 37 лет все еще хочет побеждать в каждом матче». Хавбек «Интер Майами» Редондо про Лионеля
31сегодня, 16:19
Пеп о словах Фодена про усталость игроков «Ман Сити» в концовке матча с «Брентфордом»: «Поэтому я его и заменил»
5сегодня, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
Линекера в Match of the Day на BBC заменят трое ведущих: две женщины и мужчина
28 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда победил «Дамак», «Аль-Ахли» Фирмино играет с «Аль-Холудом», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Таавуном» в пятницу
16 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Хоффенхайма», «Штутгарт» примет «РБ Лейпциг», «Бохум» – «Санкт-Паули»
1917 минут назадLive
18-летний форвард минского «Динамо» Мельниченко перешел в «Порту»
233 минуты назад
Клубам РПЛ интересен защитник «Замалека» Абдельмагид. Египтяне просят 1,5 млн евро за 23-летнего игрока («СЭ»)
646 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «ПСЖ» сыграет с «Эспали-Сен-Марсель», «Лион» против «Бургуан Жалье»
246 минут назадLive
Джон Толкин перейдет в «Хольштайн Киль» из «Нью-Йорк Ред Буллс» за 3 млн долларов
448 минут назад
Глава саудовской лиги Мугарбель: «Мы №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 лучших лиг мира»
3сегодня, 16:36
«Переговоров с РФС нет на данный момент». Директор казахстанской федерации о матче с Россией
1сегодня, 16:33
Васильев из «Зенита» травмировался на сборах. 20-летний хавбек может пропустить несколько месяцев
5сегодня, 16:08
Рекомендуем