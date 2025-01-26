«МЮ» выиграл 3 из 4 последних матчей – впервые при Амориме
«Манчестер Юнайтед» демонстрирует лучшие результаты при Рубене Амориме.
Манкунианцы сегодня одолели «Фулхэм» в 23-м туре АПЛ – 1:0.
Начиная с 16 января они также победили «Саутгемптон» (3:1) и «Рейнджерс» (2:1) и уступили «Брайтону» (1:3). 3 победы в 4 матчах – лучший отрезок после назначения Аморима главным тренером.
30 января «МЮ» встретится с ФКСБ в Лиге Европы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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