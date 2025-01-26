«МЮ» выиграл 3 из 4 последних матчей – впервые при Амориме

«Манчестер Юнайтед» демонстрирует лучшие результаты при Рубене Амориме.

Манкунианцы сегодня одолели «Фулхэм » в 23-м туре АПЛ – 1:0.

Начиная с 16 января они также победили «Саутгемптон» (3:1) и «Рейнджерс» (2:1) и уступили «Брайтону» (1:3). 3 победы в 4 матчах – лучший отрезок после назначения Аморима главным тренером.

30 января «МЮ » встретится с ФКСБ в Лиге Европы.