У «МЮ» 1 удар в первом тайме матча с «Фулхэмом»: на 42-й минуте Де Лигт попал в защитника. Лондонцы пробили 5 раз, в створ – 2
«Фулхэм» в пять раз чаще бил по воротам в 1-м тайме, чем «Манчестер Юнайтед».
Команды встречаются на «Крэйвен Коттэдж» в 23-м туре АПЛ.
Манкунианцы нанесли всего один удар за тайм. На 42-й минуте после подачи со стандарта защитник Маттейс де Лигт пробил головой и попал в одного из соперников, после чего мяч отскочил к вратарю Бернду Лено.
«Фулхэм» за первую половину пробил пять раз и дважды попал в створ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт АПЛ
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