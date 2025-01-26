У «МЮ» 1 удар в первом тайме матча с «Фулхэмом»: на 42-й минуте Де Лигт попал в защитника. Лондонцы пробили 5 раз, в створ – 2

«Фулхэм» в пять раз чаще бил по воротам в 1-м тайме, чем «Манчестер Юнайтед».

Команды встречаются на «Крэйвен Коттэдж» в 23-м туре АПЛ .

Манкунианцы нанесли всего один удар за тайм. На 42-й минуте после подачи со стандарта защитник Маттейс де Лигт пробил головой и попал в одного из соперников, после чего мяч отскочил к вратарю Бернду Лено .

«Фулхэм » за первую половину пробил пять раз и дважды попал в створ.