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  • У «МЮ» 1 удар в первом тайме матча с «Фулхэмом»: на 42-й минуте Де Лигт попал в защитника. Лондонцы пробили 5 раз, в створ – 2
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У «МЮ» 1 удар в первом тайме матча с «Фулхэмом»: на 42-й минуте Де Лигт попал в защитника. Лондонцы пробили 5 раз, в створ – 2

«Фулхэм» в пять раз чаще бил по воротам в 1-м тайме, чем «Манчестер Юнайтед».

Команды встречаются на «Крэйвен Коттэдж» в 23-м туре АПЛ.

Манкунианцы нанесли всего один удар за тайм. На 42-й минуте после подачи со стандарта защитник Маттейс де Лигт пробил головой и попал в одного из соперников, после чего мяч отскочил к вратарю Бернду Лено.

«Фулхэм» за первую половину пробил пять раз и дважды попал в створ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт АПЛ
logoМанчестер Юнайтед
logoБернд Лено
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoМаттейс де Лигт
logoФулхэм
logoМарку Силва
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