Судья отменил пенальти за фол вратаря «Барселоны» Шченсного из-за нарушения защитника «Валенсии» на Кунде в начале атаки
«Барселона» избежала назначения пенальти в ее ворота.
На 33-й минуте игры 21-го тура чемпионата Испании защитник «Валенсии» Хосе Гайя недалеко от своей штрафной врезался в Жюля Кунде, после чего гости завладели мячом и провели контратаку, завершившуюся тем, что голкипер «блауграны» Войчех Шченсны сбил форварда Уго Дуро.
Главный судья Сесар Сото Градо показал вратарю желтую карточку и указал на 11-метровую отметку.
После консультации с видеоассистентом и просмотра повтора рефери отменил пенальти в связи с нарушением Гайи.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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