Судья отменил пенальти за фол вратаря «Барселоны» Шченсного из-за нарушения защитника «Валенсии» на Кунде в начале атаки

«Барселона» избежала назначения пенальти в ее ворота.

На 33-й минуте игры 21-го тура чемпионата Испании защитник «Валенсии» Хосе Гайя недалеко от своей штрафной врезался в Жюля Кунде , после чего гости завладели мячом и провели контратаку, завершившуюся тем, что голкипер «блауграны» Войчех Шченсны сбил форварда Уго Дуро .

Главный судья Сесар Сото Градо показал вратарю желтую карточку и указал на 11-метровую отметку.

После консультации с видеоассистентом и просмотра повтора рефери отменил пенальти в связи с нарушением Гайи.