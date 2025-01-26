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Судья отменил пенальти за фол вратаря «Барселоны» Шченсного из-за нарушения защитника «Валенсии» на Кунде в начале атаки

«Барселона» избежала назначения пенальти в ее ворота.

На 33-й минуте игры 21-го тура чемпионата Испании защитник «Валенсии» Хосе Гайя недалеко от своей штрафной врезался в Жюля Кунде, после чего гости завладели мячом и провели контратаку, завершившуюся тем, что голкипер «блауграны» Войчех Шченсны сбил форварда Уго Дуро.

Главный судья Сесар Сото Градо показал вратарю желтую карточку и указал на 11-метровую отметку.

После консультации с видеоассистентом и просмотра повтора рефери отменил пенальти в связи с нарушением Гайи.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoВойчех Шченсны
logoВаленсия
видеоповторы
logoЖюль Кунде
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Сесар Сото Градо
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