У Ямаля 22 (9+13) очка в 27 матчах сезона. Вингер «Барселоны» ассистировал де Йонгу в матче с «Валенсией»

Ламин Ямаль отдал голевой пас в матче с «Валенсией».

«Барселона» принимает «Валенсию» (3:0, первый тайм) в 21-м туре Ла Лиги. На 3-й минуте игры Ямаль сделал передачу на Френки де Йонга, открывшего счет в матче.

Сейчас на счету 17-летнего вингера «Барселоны» 9 голов и 13 результативных передач в нынешнем сезоне. Ямаль проводит 27-й матч за клуб во всех турнирах.

Подробную статистику Ламина можно найти здесь .