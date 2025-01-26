У Ямаля 22 (9+13) очка в 27 матчах сезона. Вингер «Барселоны» ассистировал де Йонгу в матче с «Валенсией»
Ламин Ямаль отдал голевой пас в матче с «Валенсией».
«Барселона» принимает «Валенсию» (3:0, первый тайм) в 21-м туре Ла Лиги. На 3-й минуте игры Ямаль сделал передачу на Френки де Йонга, открывшего счет в матче.
Сейчас на счету 17-летнего вингера «Барселоны» 9 голов и 13 результативных передач в нынешнем сезоне. Ямаль проводит 27-й матч за клуб во всех турнирах.
Подробную статистику Ламина можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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