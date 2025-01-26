У Рафиньи 26 голов и 9 ассистов за «Барселону» и Бразилию в этом сезоне. Вингер забил 6 мячей в 2025-м
Рафинья Диас забил 6-й гол в 2025 году.
Вингер «Барселоны» отличился на 14-й минуте игры с «Валенсией» в 21-м туре Ла Лиги.
С начала года бразилец также сделал по дублю в матчах с «Реалом» и «Бенфикой» и забил один мяч «Бетису».
Всего в этом сезоне у Рафиньи 26 голов в составе сборной и клуба. Также он сделал 9 голевых передач.
Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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