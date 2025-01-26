Мерсон про «МЮ»: «Аморим в глубине души думает: «Стоило ли соглашаться? Не уверен, что справлюсь с этой работой». Даже у «Борнмута» состав лучше – когда такое было?»
«Этому мужчине 39 лет. Слушайте, некоторые заканчивают свою футбольную карьеру в 38 лет.
Он молод и уже работает тренером. Он хорошо потрудился в Португалии, он перешел в один из крупнейших клубов мира – отнюдь не в лучшую команду, но в один из крупнейших клубов.
И ему тяжело. На него давят. Очевидно, ему кто-то сказал, что надо немного отступить от прежних слов и начать немного винить себя.
Я не могу представить, к чему все это приведет. В случае с «Тоттенхэмом» можно представить, что после возвращения травмированных эта команда сможет создавать проблемы соперникам, когда пойдет игра.
Думаю, тренер [«МЮ»] в глубине души будет думать: «Стоило ли соглашаться на эту работу?»
Он не хотел переходить по ходу сезона, и я полагаю, что сейчас он думает: «Не уверен, что я справлюсь с этой работой».
И дело не только в нем. Думаю, что это касается любого тренера. Взгляните на то, насколько далека команда от соответствия требованиям финансового фэйр-плей, на то, на каком месте она в таблице. Даже у «Борнмута» состав лучше. Когда такое было?» – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире Sky Sports.
«МЮ» добрался до антирекорда из XIX века. В том сезоне клуб вылетел!
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