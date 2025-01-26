  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игорь Акинфеев: «После ЧМ-2018 все превратилось в ад. Ненавижу свою популярность, потому что ты не можешь жить как обычный человек»
29

Игорь Акинфеев: «После ЧМ-2018 все превратилось в ад. Ненавижу свою популярность, потому что ты не можешь жить как обычный человек»

Игорь Акинфеев не в восторге от собственной популярности.

– В России есть памятник с названием «Нога святого Акинфея». Как ты относишься к этому?

– В то время я больше злился на все эти мемы. Я ненавижу свою популярность, потому что ты не можешь жить как обычный человек. До 2018 года я чувствовал себя хорошо: в магазинах, на заправках мог проскакивать незамеченным. Но после 2018 года все превратилось в ад.

После матча с Испанией я очень долго сдавал допинг, поэтому у меня было время посмотреть все видео, которые болельщики уже успели выложить. По моим ощущениям, это тот праздник, который в жизни профессионального спортсмена редко когда повторится.

У меня были и чемпионат Европы 2004 года, и Евро-2008, но, клянусь, такого душевного подъема я не ощущал, как на чемпионате мира в России, – сказал голкипер ЦСКА в «Шоу Воли».

Акинфеев в «Сан-Лоренсо» – как появился самый безумный слух сезона?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoИгорь Акинфеев
logoЧМ-2018 FIFA
logoСборная России по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Акинфеев не бог и не раздает милостыню. Если молодые вратари в запасе под ним – это не проблема Игоря. Пусть играет хоть до 40». Кавазашвили о ЦСКА
1717 января, 20:02
Акинфеев собрал идеального игрока за всю историю РПЛ: правая нога – Лоськов, левая – Карвальо, игра головой – Кураньи, интеллект – Дзагоев, удар – Халк, скорость – Олич
1547 января, 07:16
Слуцкий о том, почему Акинфеев не уехал из России: «Многие предложения просто не поступали. Все понимали, что будет очень дорого. Он не говорит на иностранном языке»
623 января, 18:17
Рекомендуем
Главные новости
Кто выходит в плей-офф ЛЧ? Прогнозы перед последним туром
22 минуты назадСпецпроект
Неймар поблагодарил «Аль-Хилаль»: «Я отдал все силы, чтобы играть. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию, буду следить за развитием клуба и страны»
168 минут назад
«Зенит» может улучшить предложение по Уэсли Винисиусу до 20 млн евро после травмы Караваева (Sport24)
4131 минуту назад
Александр Кокорин: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
9042 минуты назад
Артета о результатах «Ман Сити»: «Когда задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Все знают, как сильно я люблю Пепа, желаю ему всего наилучшего»
11сегодня, 12:01
Захарян возобновил тренировки с «Сосьедадом». 21-летний хавбек не играет с мая 2024-го из-за травм
28сегодня, 11:53
Неймар подпишет контракт с «Сантосом» на полгода без опции продления. Форвард хочет вернуться в Европу в следующем сезоне (Флориан Плеттенберг)
60сегодня, 11:25
Владимир Габулов: «Селихов – вратарь высочайшего уровня, игрок сборной. Непонятно, по какой причине «Спартак» его отпустил – у него отличный возраст и хорошие кондиции»
23сегодня, 11:14
Групповой этап ЛЧ подходит к концу! Успейте сделать замены в фэнтези
3сегодня, 11:00Фэнтези
Лукман пропустит игру с «Барсой» из-за травмы колена. Сроки восстановления вингера «Аталанты» определят после дополнительных тестов (Фабрицио Романо)
16сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» может оставить Тулльберга тренером до конца сезона, если не договорится с Ковачем. Экс-тренер «Баварии» отказался от контракта на 6 месяцев (Sky Sport)
522 минуты назад
«Алиссон». Мамардашвили – Феррану о том, почему не перешел в «Ливерпуль» прошлым летом
751 минуту назад
«Байер» арендует Эрмосо у «Ромы» до конца сезона без права выкупа
5сегодня, 11:47
«Тоттенхэму» интересны Гомес из «Лилля» и Диблинг из «Саутгемптона». Клуб хочет подписать 18-летнего англичанина в январе, но готов к сдвигу переговоров на лето (The Telegraph)
1сегодня, 11:35
Мостовой о Черчесове: «Каждый год тренеров увольняют, что здесь такого? Чего вы хотели от человека в сборной Казахстана? Он может возглавить любую команду в России»
10сегодня, 11:35
Нмеча выбыл на несколько недель из-за травмы связок. «Боруссия» вернет Озджана из «Вольфсбурга»
1сегодня, 11:17
«МЮ» подписывает 18-летнего Хевена. Защитник отказался продлевать контракт с «Арсеналом»
23сегодня, 10:58
«Аугсбург» арендовал Мергима Беришу у «Хоффенхайма» до конца сезона с правом выкупа
сегодня, 10:47Фото
Фоден о целях «Ман Сити»: «Минимум топ-4 АПЛ, стремиться к победе в ЛЧ и Кубке Англии. Из-за небольшого спада мы не должны терять веру»
6сегодня, 10:45
Капелло о замене Тео и Леау в перерыве с «Пармой»: «Согласен с Консейсау – неприемлемая игра во всех смыслах. Больше беспокоюсь за Эрнандеса – его мысли где-то в другом месте»
4сегодня, 10:14
Рекомендуем