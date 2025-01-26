Игорь Акинфеев: «После ЧМ-2018 все превратилось в ад. Ненавижу свою популярность, потому что ты не можешь жить как обычный человек»
– В России есть памятник с названием «Нога святого Акинфея». Как ты относишься к этому?
– В то время я больше злился на все эти мемы. Я ненавижу свою популярность, потому что ты не можешь жить как обычный человек. До 2018 года я чувствовал себя хорошо: в магазинах, на заправках мог проскакивать незамеченным. Но после 2018 года все превратилось в ад.
После матча с Испанией я очень долго сдавал допинг, поэтому у меня было время посмотреть все видео, которые болельщики уже успели выложить. По моим ощущениям, это тот праздник, который в жизни профессионального спортсмена редко когда повторится.
У меня были и чемпионат Европы 2004 года, и Евро-2008, но, клянусь, такого душевного подъема я не ощущал, как на чемпионате мира в России, – сказал голкипер ЦСКА в «Шоу Воли».
Акинфеев в «Сан-Лоренсо» – как появился самый безумный слух сезона?
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