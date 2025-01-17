Кавазашвили о вратарской позиции в ЦСКА: «Акинфеев не бог и не раздает милостыню. Если молодые вратари в запасе под ним – это не проблема Игоря. Пусть играет хоть до 40»

Анзор Кавазашвили высказался об игре Игоря Акинфеева.

«Акинфеев – большой молодец. Я всегда думал, что ему нужно было уезжать за рубеж и играть в каком-то классном европейском футбольном клубе. Но раз он предпочел остаться здесь и быть преданным своему клубу, то он сам должен решить, когда ему уходить. Но Акинфеев просто прекрасно владеет своей профессией, зачем ему тогда заканчивать? Возраст не влияет отрицательно на его футбольное мастерство.

Пусть играет хоть до 40 лет. Если в клубе подрастают молодые вратари, которые находятся в запасе под Акинфеевым, это не проблема Игоря. Он не бог и не раздает милостыню. Он зарабатывает место в основе своим трудом. Если же у других вратарей ЦСКА есть талант, пусть они ищут себя в других командах, в аренде набираются опыта. И когда они станут хорошими вратарями, тогда вернутся и займут место Акинфеева.

Игорь может повторить то, что удалось сделать Льву Ивановичу Яшину, который играл до 40-летнего возраста и больше. Поэтому в этом плане я только приветствую силу воли Игорька.

Повторюсь, если Акинфеев не собирается бросать основной состав и может играть также блестяще, как он это делает сейчас, то другие талантливые вратари ЦСКА пусть пока играют в других командах, чтобы готовить себя к моменту, когда Игорь закончит. Сидя в запасе любой хороший вратарь может зачахнуть», — сказал экс-вратарь «Спартака».