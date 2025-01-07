Акинфеев собрал идеального игрока за всю историю РПЛ: правая нога – Лоськов, левая – Карвальо, игра головой – Кураньи, интеллект – Дзагоев, удар – Халк, скорость – Олич
Игорь Акинфеев собрал идеального футболиста за всю историю РПЛ.
38-летний вратарь ЦСКА выступает в лиге с 2003 года.
– Собери идеального футболиста РПЛ за всю историю. Правая нога.
– Господи, очень много на моем веку было футболистов. Был такой футболист, но «двуногий». Дмитрий Лоськов. Давайте я назову правую ногу – его.
– Левая нога.
– Левая – Даниэл Карвальо.
– Игра головой.
– Интеллект.
– Алан Дзагоев.
– Лучший удар.
– Халк, естественно.
– Лучшая скорость.
– Ивица Олич, – сказал Акинфеев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал РПЛ
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