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  • Акинфеев собрал идеального игрока за всю историю РПЛ: правая нога – Лоськов, левая – Карвальо, игра головой – Кураньи, интеллект – Дзагоев, удар – Халк, скорость – Олич
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Акинфеев собрал идеального игрока за всю историю РПЛ: правая нога – Лоськов, левая – Карвальо, игра головой – Кураньи, интеллект – Дзагоев, удар – Халк, скорость – Олич

Игорь Акинфеев собрал идеального футболиста за всю историю РПЛ.

38-летний вратарь ЦСКА выступает в лиге с 2003 года. 

– Собери идеального футболиста РПЛ за всю историю. Правая нога. 

– Господи, очень много на моем веку было футболистов. Был такой футболист, но «двуногий». Дмитрий Лоськов. Давайте я назову правую ногу – его. 

– Левая нога. 

– Левая – Даниэл Карвальо.

– Игра головой. 

Кевин Кураньи

– Интеллект.

– Алан Дзагоев. 

– Лучший удар.

– Халк, естественно.

– Лучшая скорость.

– Ивица Олич, – сказал Акинфеев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал РПЛ
logoДаниэл Карвальо
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Лоськов
рейтинги
logoИгорь Акинфеев
logoХалк
logoКевин Кураньи
logoИвица Олич
logoЦСКА
logoАлан Дзагоев
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