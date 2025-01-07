Акинфеев собрал идеального игрока за всю историю РПЛ: правая нога – Лоськов, левая – Карвальо, игра головой – Кураньи, интеллект – Дзагоев, удар – Халк, скорость – Олич

Игорь Акинфеев собрал идеального футболиста за всю историю РПЛ.

38-летний вратарь ЦСКА выступает в лиге с 2003 года.

– Собери идеального футболиста РПЛ за всю историю. Правая нога.

– Господи, очень много на моем веку было футболистов. Был такой футболист, но «двуногий». Дмитрий Лоськов . Давайте я назову правую ногу – его.

– Левая нога.

– Левая – Даниэл Карвальо .

– Игра головой.

– Кевин Кураньи .

– Интеллект.

– Алан Дзагоев.

– Лучший удар.

– Халк, естественно.

– Лучшая скорость.

– Ивица Олич, – сказал Акинфеев.