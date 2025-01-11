Кокорин сделал ассист с «Пафосом». У форварда «Ариса» 7 мячей и 4 голевых паса в этом сезоне

Александр Кокорин отметился голевым пасом в матче чемпионата Кипра.

Форвард «Ариса» ассистировал полузащитнику Велько Николичу на 63-й минуте игры с «Пафосом» в 18-м туре.

На счету россиянина теперь 4 голевые передачи в текущем сезоне. Также он забил 7 голов (6 – в лиге, 1 – в Кубке Кипра).