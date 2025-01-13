Кокорин – лучший футболист «Ариса» в декабре. Он забил 3 гола и сделал 1 передачу в 4 матчах
Александр Кокорин назван лучшим футболистом «Ариса» в декабре.
Российский нападающий провел четыре матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Всего в текущем сезоне Кокорин забил семь голов (шесть – в чемпионате Кипра, один – в Кубке) и сделал четыре результативных передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Ариса»
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