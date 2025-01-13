Кокорин – лучший футболист «Ариса» в декабре. Он забил 3 гола и сделал 1 передачу в 4 матчах

Александр Кокорин назван лучшим футболистом «Ариса» в декабре.

Российский нападающий провел четыре матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Всего в текущем сезоне Кокорин забил семь голов (шесть – в чемпионате Кипра, один – в Кубке) и сделал четыре результативных передачи.