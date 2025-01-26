Гринвуд о «Марселе»: «У меня были мурашки во время первого матча на «Велодроме» – они поют 90 минут подряд. Я могу играть намного лучше, хочу вернуться на свой лучший уровень»

Мэйсон Гринвуд считает, что способен играть лучше.

Вингер «Марселя» лидирует в списке бомбардиров нынешнего сезона Лиги 1, забив 12 голов в 18 матчах.

«Думаю, я могу играть намного лучше. Я очень хорошо начал, а потом немного сбавил обороты. Я надеюсь вернуться к своему лучшему уровню и поддерживать его.

Атмосфера в «Марселе » одна из лучших в Европе. У меня были мурашки по коже во время моего первого матча на «Велодроме ». Это потрясающе. Они поют 90 минут подряд – никогда раньше не видел подобного», – сказал вингер «Марселя» в интервью Telefoot.