Гринвуд о «Марселе»: «У меня были мурашки во время первого матча на «Велодроме» – они поют 90 минут подряд. Я могу играть намного лучше, хочу вернуться на свой лучший уровень»
Мэйсон Гринвуд считает, что способен играть лучше.
Вингер «Марселя» лидирует в списке бомбардиров нынешнего сезона Лиги 1, забив 12 голов в 18 матчах.
«Думаю, я могу играть намного лучше. Я очень хорошо начал, а потом немного сбавил обороты. Я надеюсь вернуться к своему лучшему уровню и поддерживать его.
Атмосфера в «Марселе» одна из лучших в Европе. У меня были мурашки по коже во время моего первого матча на «Велодроме». Это потрясающе. Они поют 90 минут подряд – никогда раньше не видел подобного», – сказал вингер «Марселя» в интервью Telefoot.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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